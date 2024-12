Coreia do Sul. Vídeo mostra avião ainda no ar e pequena explosão

Foram divulgadas nesta segunda-feira as últimas imagens do avião da Jetu Air ainda no ar antes do desastre que matou 179 pessoas na Coreia do Sul.

O vídeo, que pode ser visto acima, mostra o avião já soltando fumaça. Segundo informações do Ministério dos Transportes da Coreia do Sul, antes da explosão — a mais mortal desde 1977 —, o piloto emitiu um aviso de emergência "Mayday", código usado em situações críticas.

Durante as comunicações registradas, o controle aéreo alertou sobre "atividade de aves" na área, e o piloto relatou um "choque com pássaros".

A situação continua sob investigação, e vários especialistas já se manifestaram sobre o caso. Christian Beckert, especialista em segurança aérea e piloto da Lufthansa, afirmou que as imagens sugerem que, além dos reversores, a maioria dos sistemas de frenagem do avião não foi ativada, o que causou um “grande problema”.

Ainda assim, Beckert avaliou que era improvável que uma colisão com pássaros tivesse danificado o trem de pouso enquanto ele estava recolhido. Caso o impacto tivesse ocorrido com o trem baixado, seria difícil levantá-lo novamente.

Veja as imagens na galeria acima.

