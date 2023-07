Tarcísio é 'forjado no seio' bolsonarista, mas não impede diálogo, diz Haddad

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (13) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é "forjado no seio" do bolsonarismo, mas que isso não o impede de dialogar com o mandatário.

Tarcísio e Haddad negociaram e ajustaram pontos de interesse na proposta da reforma tributária. Eles foram rivais na disputa pelo governo de São Paulo no ano passado.

Recentemente, o governador foi fotografado ao lado de Haddad em uma entrevista coletiva. A imagem, que transmitia a mensagem de diálogo entre os dois políticos, foi criticada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Haddad gravou entrevista nesta quinta pela manhã para o jornalista Kennedy Alencar, na RedeTV, em Brasília. A íntegra vai ao ar às 23h45.

"Penso que ele é forjado no seio desse movimento que se chama de bolsonarismo no Brasil. Mas não me impede, na condição de ministro da Fazenda, dialogar com governador de São Paulo porque eu preciso resolver problemas", disse ministro da Fazenda

Segundo Haddad, Tarcísio nega ser bolsonarista.

"Então, eu tomo pelo valor da palavra dele. É bolsonarista. Penso que a formação dele é mais sintonizada com a do Bolsonaro. Embora ele se apresente de uma forma mais leve que o Bolsonaro", afirmou Haddad