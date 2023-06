Xbox poderá seguir caminho do rival PlayStation

Diferentemente do concorrente PlayStation, o Xbox ainda não lançou nenhum dispositivo relacionado à realidade virtual - uma situação que a divisão de jogos da Microsoft admite que pode mudar com o tempo.

De acordo com uma entrevista de Matt Booty, responsável pelos Xbox Game Studios, ao The Hollywood Reporter, o Xbox poderá lançar óculos de realidade virtual caso esse segmento se torne mais relevante.

"Acredito que para nós é uma questão de esperar até que tenhamos um público consolidado", destacou Booty. "Somos muito sortudos por ter essas propriedades intelectuais que se transformaram em franquias com grandes comunidades. Temos dez jogos que alcançaram mais de 10 milhões de jogadores, o que é uma grande conquista, mas é o tipo de escala que precisamos para considerar um jogo um sucesso, e a realidade virtual e aumentada ainda não chegaram a esse ponto."

Vale lembrar que, além do PlayStation, outras grandes empresas estão atuando no campo da realidade virtual e aumentada, como a Meta (com o Quest) e, mais recentemente, a Apple com seus Vision Pro.

