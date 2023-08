Elon Musk quer convencer Apple a mudar regras da App Store

Elon Musk, líder do Twitter, manifestou em um post compartilhado na própria plataforma que pretende conversar com o CEO da Apple, Tim Cook, para convencê-lo a reduzir as taxas cobradas pelas transações realizadas através da App Store.

O objetivo de Musk ao dialogar com Cook é diminuir a taxa de 30% que a Apple cobra em todas as assinaturas do Twitter Blue, destacando que isso beneficiará os criadores de conteúdo da plataforma.

O próprio Musk anunciou que fará alterações na forma como o Twitter cobra por essas assinaturas. Até então, o Twitter não cobrava nenhum valor nos primeiros 12 meses, passando a cobrar 10% de todas as transações após esse período.

Agora, Musk informou que a empresa não cobrará nenhum valor até que os criadores de conteúdo do Twitter atinjam a marca de 100 mil dólares. Após atingir esse limite, a empresa continuará sem cobrar nos primeiros 12 meses e, em seguida, aplicará a taxa de 10%.

