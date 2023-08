Meta tem novidades para mostrar em setembro

A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta, anunciou que o evento anual Connect acontecerá em 27 de setembro. Além disso, revelou que o Connect 2023 será um evento de dois dias.

O primeiro dia, 27 de setembro, contará com a conferência de Mark Zuckerberg, onde serão reveladas as principais novidades em que a Meta está trabalhando atualmente. Uma das principais atrações certamente será o Meta Quest 3, os novos óculos de realidade virtual da empresa com lançamento previsto para o final do ano.

Também é esperado que a Meta forneça atualizações sobre o desenvolvimento do metaverso e sua tecnologia de Inteligência Artificial, que promete ser um dos elementos mais importantes do futuro próximo da empresa.

Leia Também: Elon Musk quer convencer Apple a mudar regras da App Store