Discord despede 4% dos trabalhadores

A empresa que opera a plataforma de comunicação Discord anunciou que realizou a demissão de 4% do total de seus colaboradores.

A notícia foi divulgada pelo Business Insider e, de acordo com as informações disponíveis, a decisão da empresa impactou aproximadamente 40 funcionários. Essa medida foi implementada na última quinta-feira, em 3 de agosto.

Parece que as demissões afetaram principalmente o setor de marketing do Discord, com as áreas de design gráfico e parcerias de entretenimento também sendo afetadas.

