Um dos melhores jogos de 2023 chegará ao Mac ainda este mês

A Larian Studios, a produtora de 'Baldur's Gate III', anunciou seus planos de lançar a versão final do jogo para Mac.

Embora tenha sido lançado no início de agosto para PC e tenha chegado à PlayStation 5 em 6 de setembro, a produtora revelou que em 21 de setembro a versão completa estará disponível para Mac.

É importante destacar que, até o momento, 'Baldur's Gate III' estava disponível apenas em acesso antecipado para Mac. Com o lançamento da versão completa, os jogadores poderão desfrutar do jogo em sua totalidade. Além disso, se você já começou a jogar em outras plataformas e deseja continuar no Mac, poderá transferir seus arquivos de salvamento e continuar de onde parou na história.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ️‍ We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3.



Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.



