WhatsApp está prestes a ter uma versão do aplicativo para iPad

O WhatsApp aparentemente iniciou testes da versão do aplicativo de mensagens para iPad, disponibilizando o teste para alguns usuários da versão beta da plataforma iOS.

A informação foi compartilhada pelo site WABetaInfo, que confirmou o teste ao adicionar algumas imagens dessa versão do aplicativo. Agora, os usuários podem vincular sua conta ao WhatsApp para iPad escaneando um código QR, da mesma forma que fariam em qualquer outro dispositivo. As conversas são exibidas no lado esquerdo da tela, enquanto o contato ou grupo com o qual estão conversando fica no lado direito.

Vale lembrar que há anos os usuários vêm pedindo que o WhatsApp lance uma versão dedicada do aplicativo para iPad, seguindo o exemplo do Instagram e Threads. Parece que agora a espera está chegando ao fim.

© WABetaInfo

