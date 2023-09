'Starfield' já foi jogado por mais de 10 milhões de pessoas

Parece que a Bethesda e a Microsoft estão satisfeitas com o lançamento de 'Starfield', o mais recente grande lançamento para consoles Xbox, PC e Xbox Game Pass. Em uma mensagem compartilhada pela produtora na rede social X (ou Twitter), é mencionado que até agora, mais de 10 milhões de jogadores tiveram a oportunidade de aproveitar 'Starfield'.

"Agradecemos aos mais de 10 milhões de exploradores de 'Starfield' pelo maior lançamento da história da Bethesda", pode-se ler na publicação compartilhada pela Bethesda.

Vale ressaltar que esse número provavelmente inclui as vendas do jogo para consoles Xbox e PC, portanto, ainda não temos informações sobre o número de jogadores no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

É importante lembrar que 'Starfield' foi lançado em 1º de setembro para aqueles que adquiriram as edições especiais do jogo, com o lançamento oficial ocorrendo em 6 de setembro.

Destaca-se que 'Starfield' é o primeiro jogo totalmente novo da Bethesda em muitos anos, com a produtora sendo mais conhecida pelas séries 'The Elder Scrolls' e 'Fallout'.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/jklQotDC1N — Starfield (@StarfieldGame) September 19, 2023

