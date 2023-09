Os primeiros detalhes e imagens dos novos celulares da Samsung

A página Ice Universe na rede social X (ou Twitter) compartilhou as que podem ser muito bem as primeiras especificações da série Galaxy S24, as quais são relativas as telas e baterias dos três modelos.

O Galaxy S24 tem 6,2 polegadas de tela, resolução FHD+ e uma bateria de 4.000mAh com carregamento rápida de 25W. Já o Galaxy S24+ terá 6,7 polegadas com resolução WQHD+ e bateria de 4.900mAh com carregamento rápido de 45W. Por fim, o Galaxy S24 Ultra terá uma tela de 6,8 polegadas, resolução WQHD+ e bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 45W.

Os últimos rumores indicam que a Samsung deve anunciar a série Galaxy S24 em janeiro, antecipando-se assim ao que tem sido a sua estratégia em anos anteriores de apresentar esta linha de dispositivos em fevereiro.

Entretanto, os sites OnLeaks e SmartPrix compartilharam imagens que exibem um modelo 3D do Galaxy S24, o que lhe permite ter uma ideia do design do celular. Pode vê-las na galeria acima.

