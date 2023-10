Jogo online de 'The Last of Us' poderá ser cancelado

A produtora responsável pela série de jogos ‘The Last of Us’ e ‘Uncharted’, a Naughty Dog, teria decidido despedir os trabalhadores independentes e também ‘congelar’ a produção do jogo online baseado em ‘The Last of Us’.

A informação revelada pelo site Kotaku, indica que a decisão afetará cerca de 25 trabalhadores, sobretudo na área de controle de qualidade e que supostamente não faziam parte dos funcionários dos ‘quadros’ da Naughty Dog.

Quanto ao projeto do jogo online de ‘The Last of Us’, é informado que este não está “completamente cancelado” e que está sendo avaliado pela direção da Naughty Dog - que procura perceber a “qualidade e viabilidade a longo-prazo” do jogo.