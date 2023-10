Samsung revela smartphone, que será o mais acessível da série Galaxy S23

Depois de muitos rumores e vazamento de informação, chegou o momento de a Samsung anunciar oficialmente o Galaxy S23 FE - um novo membro da família Galaxy S23 que é também o modelo mais acessível da linha.

O Galaxy S23 FE está equipado com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,4 polegadas com resolução FullHD+ e taxa de atualização até 120Hz, processador Snapdragon 8 Gen 1, 8GB de memória RAM, opção entre os 128GB e os 256GB de armazenamento interno, bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 25W e também carregamento sem fios.

No que diz respeito à câmara traseira, o Galaxy S23 FE conta com um sensor principal de 50MP, uma ultra grande angular de 12MP e uma teleobjetiva de 8MP. Quanto à câmara frontal, estamos falando de um sensor de 10MP.

O Galaxy S23 FE estará à venda a partir do dia 5 de outubro e custará 599 dólares - o equivalente a 3 mil reais. Pode ver acima algumas imagens deste novo celular acessível da Samsung.