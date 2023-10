O novo 'carro' da Suzuki que é capaz de subir escadas

A Suzuki apresentou um novo veículo urbano que combina características de um carro, um motociclo e um quadriciclo. O MOQBA, acrônimo de Modular Quad Based Architecture, foi criado no centro tecnológico da Suzuki no Japão, com o objetivo de investir em um novo veículo urbano inovador.

De acordo com o jornal Marca, o novo MOQBA mede 1,31 metro de comprimento, 91,5 centímetros de largura e tem 1,54 metro de altura quando está "esticado". O veículo tem um sistema de propulsão nas quatro rodas, que combina com as "pernas" articuladas. Este sistema permite que o MOQBA circule por outros terrenos além do asfalto.

Uma das características mais inovadoras do MOQBA é o fato de ser capaz de subir escadas, o que o torna um aliado em grandes cidades, já que é possível usar o veículo dentro de transportes públicos. Além do MOQBA, a Suzuki desenvolveu, ainda, outras variantes desta ideia, como um exemplar que funciona como cadeira de rodas e ainda um outro que serve como maca e que pode ser usado como veículo em situação de emergência.

Leia Também: Instagram não tem planos para app para iPad