Novo 'Assassin’s Creed' é um dos maiores lançamentos da Ubisoft

A Ubisoft lançou o mais recente título da série "Assassin's Creed" na semana passada para PlayStation 5, Xbox Series e PC, e aproveitou para compartilhar alguns detalhes sobre o lançamento e a recepção dos fãs.

Em uma publicação no Twitter, a Ubisoft afirmou que "Assassin's Creed Mirage" é o maior lançamento de nova geração da editora francesa em termos de unidades vendidas.

A empresa também informou que, coletivamente, os jogadores de "Assassin's Creed Mirage" passaram 479 anos explorando as ruas de Bagdá, cidade onde se passa a história do jogo. Vale lembrar que, diferentemente dos três últimos jogos da série, "Assassin's Creed Mirage" é um retorno às origens da franquia, tanto em termos de temática quanto de jogabilidade.

"Obrigado por se juntarem a nós nesta incrível jornada que celebra, honra e desenvolve o legado de 15 anos da série 'Assassin's Creed'. Não poderíamos estar mais felizes que nosso retorno à experiência original tenha sido abraçado pela comunidade", disse a Ubisoft em comunicado.

Thank you all for joining us on Basim's journey in 9th Century Baghdad!



