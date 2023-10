Celular antigo? Atenção, o WhatsApp pode deixar de funcionar em breve

O WhatsApp anunciou que deixará de funcionar em celulares com Android 4.4 ou anterior a partir de 24 de outubro. A empresa afirma que a decisão foi tomada para garantir a segurança e a estabilidade do aplicativo.

De acordo com o WhatsApp, os celulares com Android 4.4 ou anterior não receberão mais atualizações de segurança, o que os tornará mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Além disso, esses celulares não serão capazes de executar as novas funcionalidades do WhatsApp, que são constantemente atualizadas.

Os usuários de celulares com Android 4.4 ou anterior receberão notificações do WhatsApp antes da data de descontinuação. A empresa recomenda que os usuários atualizem seus celulares para uma versão mais recente do Android para continuar usando o WhatsApp.

