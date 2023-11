Tem um celular Samsung? Saiba se vai ter direito à nova atualização

A Samsung começou a disponibilizar para os celulares da série Galaxy S23 a nova grande atualização de software One UI 6 - baseada no Android 14 da Google. A propósito desta atualização, a Samsung decidiu compartilhar uma publicação onde destaca os benefícios para a câmera do celular e onde revela outros dispositivos que receberão o One UI 6.

Além dos Galaxy S23, receberão também o One UI 6 a série Galaxy S22, a série Galaxy S21, a série Galaxy S20 e também a série Galaxy Note 20. Os celulares dobráveis não estão esquecidos e, entre os que receberão a nova atualização encontram-se o Galaxy Z Fold 5, o Galaxy Z Fold 4, o Galaxy Z Fold 3, o Galaxy Z Fold 2, o Galaxy Z Flip 5, o Galaxy Z Flip 4, o Galaxy Z Flip 3, o Galaxy Z Flip 5G e também o Galaxy Z Flip LTE.

Por fim, os modelos de linha média Galaxy A54 e Galaxy A53 também terão direito à próxima grande atualização da Samsung baseada no Android 14 da Google. A Samsung ainda não divulgou quando é disponibilizará o One UI 6 para estes modelos, mas prevê-se que seja algures durante as próximas semana.