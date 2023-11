Huawei apresenta novo smartphone top de linha; veja as imagens!

A Huawei anunciou oficialmente o seu novo smartphone - o Nova SE 11 - que, tal como tem vindo a acontecer com a maioria dos dispositivos da empresa nos últimos tempos, não conta com conexão 5G.

De resto, o Nova SE 11 da Huawei está equipado com uma tela plana OLED de 6,67 polegadas com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 90Hz, opção entre 256GB ou 512GB de armazenamento interno e uma bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 66W que permite recarregar 100% da capacidade total em apenas 32 minutos. Mais ainda, a câmara está equipada com um sensor principal de 108MP.

De momento o Nova SE 11 da Huawei foi apresentado apenas para o mercado chinês, onde já está decorrendo o período de pré-compra. O lançamento está marcado para o dia 3 de novembro e o preço começa nos 1,3 mil reais.