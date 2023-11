Versão inédita do Apple Watch mostrada em duas novas imagens

Duas imagens compartilhadas através da rede social X (ex-Twitter) indicam que a Apple considerou lançar uma versão em preto do Apple Watch Ultra.

As imagens que pode ver acima foram reveladas por via da Comissão Federal de Comunicações dos EUA e mostram uma versão um pouco diferente do Apple Watch Ultra da que foi comercializada.

Tudo indica que este modelo é um protótipo do Apple Watch Ultra, desconhecendo-se todavia se uma versão do relógio em negro chegou alguma vez a ser considerada de forma realista pela empresa.

No entanto, nota o site 9to5mac que é algo invulgar da Apple compartilhar protótipos com a entidade reguladora, pelo que é bem provável que a empresa tenha considerado lançar esta versão.

