Astronauta avista destruição de nave espacial russa: "Fogos de artifício"

Os astronautas da Estação Espacial Internacional assistiram na primeira fila à reentrada (explosiva) da nave Progress MS-23 da rússia.

A aeronave ficou destruída ao voltar a entrar na atmosfera da Terra, com as fotografias do momento sendo compartilhadas por uma dos astronautas a bordo, Jasmin Moghbeli.

“Quatro horas depois de ter desacoplado, consegui avistar [o Progress] ardendo na atmosfera e até captar algumas fotografias. Aconteceu mais rapidamente do que estava à espera e foi visível por apenas dois a três minutos. Pareciam fogos de artifício, especialmente quando se partiu em pedaços”, contou Moghbeli na rede social X.

Felizmente, este acontecimento foi devidamente planejado. Ao contrário da Crew Dragon da SpaceX, a nave Progress não é reutilizável e, sendo assim, deve ser devidamente destruída - com este modo sendo a forma mais eficiente de o fazer.

Earlier today, @roscosmos cargo vehicle Progress undocked and departed from @Space_Station. Nearly four hours after undocking, I was able to spot it burning up in the atmosphere and even capture a few photos of it. It happened faster than I thought and was only visible for about… pic.twitter.com/P1aFj2HvEo