Revista Time elege os dez melhores jogos de 2023

O ano 2023 foi especialmente memorável para os aficionados por videogames, com lançamentos de peso em ‘franchises’ mundialmente conhecidas como ‘Resident Evil’, ‘The Legend of Zelda’, ‘Street Fighter’, ‘Diablo’, ‘Final Fantasy’, ‘Baldur’s Gate’ e também ‘Super Mario’.

Com tantos jogos de qualidade, é especialmente interessante ver as listas de final de ano que procuram eleger os melhores títulos de 2023. Uma dessas listas pertence à revista Time, onde foram eleitos os dez melhores jogos lançados ao longo do último ano.

