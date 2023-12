‘Starfield’ tem mais de 12 milhões de jogadores

O líder da divisão Xbox na Microsoft, Phil Spencer, marcou presença no evento CCXP, no Brasil, para desvendar que ‘Starfield’ já conta com mais de 12 milhões de jogadores. O jogo foi lançado no dia 6 de setembro.

‘Starfield’ é o mais recente título da Bethesda - responsáveis pela série ‘Fallout’ e ‘The Elden Scrolls’ - e tinha um grande nível de ansiedade associado. Além do portfólio da produtora, ‘Starfield’ foi também o primeiro título produzido em exclusivo pela Bethesda para os consoles Xbox.

Por muito satisfeito que Spencer se tenha mostrado com estes números de ‘Starfield, a verdade é que a adesão pela crítica especializada foi algo ‘morna’. Além disso, o título pouco parece ter feito para ajudar a ‘impulsionar’ as vendas dos consoles Xbox Series.

