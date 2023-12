Mais de 80 celulares da Xiaomi vão receber a próxima atualização

A Xiaomi anunciou o novo logótipo do HyperOS, o seu novo sistema operacional baseado no Android. O novo logótipo é uma “galáxia de pontos” que representa as “ideias e conexões no universo digital”, de acordo com o CEO da Xiaomi, Lei Jun.

A Xiaomi também revelou a lista de dispositivos que serão compatíveis com o HyperOS. Numa primeira vaga, o HyperOS chegará a oito dispositivos:

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11

Na segunda leva, o HyperOS chegará a mais 80 smartphones diferentes. A Xiaomi ainda não divulgou a lista completa desses dispositivos, mas é provável que inclua modelos lançados nos últimos anos.

A atualização para o HyperOS deverá ser lançada no primeiro semestre de 2024. Se você tiver um dispositivo da Xiaomi, é provável que queira ficar atento a novidades no primeiro semestre.

Celulares Xiaomi:

– Xiaomi Mi Mix Fold

– Xiaomi Mix 4

– Xiaomi 12S Ultra

– Xiaomi 12S Pro

– Xiaomi 12S

– Xiaomi 12 Pro Dimensity

– Xiaomi 12 Pro

– Xiaomi 12

– Xiaomi 12X

– Xiaomi 11 Ultra

– Xiaomi 11 Pro

– Xiaomi 11

– Xiaomi 11 Lite 5G NE

– Xiaomi 10S

– Xiaomi 10 Ultra

– Xiaomi 10 Pro

– Xiaomi 10

– Xiaomi Civi 3

– Xiaomi Сivi 2

– Xiaomi Civi 1S

– Xiaomi Civi



Celulares Redmi:

– Redmi K60E

– Redmi K50 Ultra

– Redmi K50 Gaming

– Redmi K50 Pro.

– Redmi K50

– Redmi K40S

– Redmi K40 Gaming

– Redmi K40 Pro+

– Redmi K40 Pro

– Redmi K40

– Redmi Note 13 Pro+ 5G

– Redmi Note 13 Pro 5G

– Redmi Note 13 5G.

– Redmi Note 13R Pro

– Redmi 13R 5G

– Redmi Note 12 Turbo

– Redmi Note 12T Pro

– Redmi Note 12 Pro speed edition

– Redmi Note 12 Pro+ 5G

– Redmi Note 12 Pro 5G

– Redmi Note 12 5G

– Redmi Note 12R Pro

– Redmi Note 12R 5G

– Redmi Note 12R

– Redmi 12 5G

– Redmi Note 11T Pro

– Redmi Note 11 Pro

– Redmi Note 11T Pro+

– Redmi Note 11 Pro+

– Redmi Note 11 5G

– Redmi Note 11R

– Redmi Note 11E Pro

– Redmi Note 11E

– Redmi 12C



Tablets:

– Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

– Xiaomi Pad 5 Pro SG

– Xiaomi Pad 5 Pro

– Xiaomi Pad 5

– Redmi Pad SE

– Redmi Pad