WhatsApp: 10 recursos que vão mudar a forma como você usa o app

Todo mundo tem grupos de WhatsApp caóticos, e é difícil acompanhar todas as conversas com o ritmo da vida cotidiana.

Não é fácil estar a par de tudo, mas, sabendo tudo o que o WhatsApp pode fazer, você pode ficar um pouco mais tranquilo e viver sua vida com menos ansiedade.

É por isso que é importante conhecer algumas funcionalidades menos conhecidas do WhatsApp.

Abaixo estão alguns dos "truques" que você tem acesso através do WhatsApp:

- Use o WhatsApp na versão web, sem instalar aplicativos. - - Destacar mensagens de texto com negrito, itálico e efeito riscado.

- Marcar conversas como não lidas para não esquecer de responder.

- Compartilhe qualquer tipo de documento, desde Word até PDF.

- Impedir que as mensagens sejam reveladas nas notificações que você recebe.

- Envie mensagens para vários grupos graças às listas de envio.

- Compartilhe sua localização para ser encontrado mais facilmente.

- Altere o fundo da tela do aplicativo.

- Destaque conversas fixando-as no topo da página inicial.

- Encontre a conversa que ocupa mais espaço no armazenamento.

- Remova recibos de leitura para que ninguém saiba que você leu uma mensagem.

- Arquive mensagens para "arrumar" a página inicial do aplicativo.

- Edite ou apague mensagens com erros.

Essas funcionalidades podem ajudar você a gerenciar melhor seus grupos de WhatsApp e a ficar mais organizado. Experimente e veja quais são mais úteis para você.

