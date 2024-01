Veja as imagens incríveis das tempestades vistas do espaço

Resistindo à tempestade: Imagens incríveis de mau tempo vistas do espaço - Furacões, ciclones e tempestades são alguns dos fenômenos naturais mais assustadores e destrutivos que a Mãe Natureza pode lançar sobre nós. Quando algo monstruoso desse tipo chega, não importa se você está no mar ou na terra: é ruim e a gente não tem ideia do tamanho do que está vindo no nosso caminho até vê-lo de cima. Clique na galeria e veja algumas das tempestades mais infames dos últimos tempos, fotografadas a partir da relativa segurança do espaço.

© <p>Public Domain</p>