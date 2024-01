Tripulação da missão Axiom-3 chega à Estação Espacial Internacional

A tripulação da missão Axiom-3, composta por quatro astronautas, chegou em segurança à Estação Espacial Internacional (ISS) no sábado de manhã, dia 20 de janeiro.

A cápsula Crew Dragon, que transportava os astronautas, se aproximou da ISS tendo como pano de fundo a cadeia montanhosa dos Himalaias. O momento foi capturado em imagens de grande beleza pelas astronautas que já estavam na ISS.

A missão Axiom-3 é a terceira missão totalmente privada à ISS. A tripulação é composta por Michael López-Alegría, ex-astronauta da NASA, e pelos empresários Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe.

Os astronautas da Axiom-3 passarão oito dias na ISS, realizando experimentos científicos e atividades de divulgação.

Ax-3’s gorgeous approach to space station, now home to 11 people representing 8 countries! pic.twitter.com/38HbH6jW3Q