Revelados os seis próximos seis emojis que vão chegar ao iPhone

A Apple disponibilizou a versão beta da próxima atualização para o iPhone, o iOS 17.4, e permite assim ver algumas das novidades que estarão disponíveis quando acontecer a versão final.

Entre estas novidades está um novo pacote de emojis, composto na grande maioria por pequenas alterações a símbolos já lançados em atualizações anteriores. A exceção está nos seis emojis que pode ver abaixo e que representam duas caras a anuir positiva e negativamente, uma fênix, uma fatia de limão, um cogumelo e também uma corrente se quebrando.

Acredita-se que o iOS 17.4 será lançado oficialmente no segundo trimestre, pelo que teremos ainda de esperar um pouco até termos a oportunidade de fazer uso destes novos emojis.

First Look: new emojis in the latest Apple beta update (iOS 17.4 beta 1)https://t.co/SDoFqvHe4p pic.twitter.com/tziyGD8geE