Autoridade italiana diz que ChatGPT viola regras de proteção de dados

O ChatGPT viola as regras de proteção de dados - foi esta a informação fornecida pela Garante, a autoridade de proteção de dados da Itália, à OpenAI, que desenvolveu o chatbot de inteligência artificial. A informação consta numa declaração da autoridade, de segunda-feira, segundo cita a Reuters.

Vale destacar que a autoridade tem em curso uma investigação iniciada no ano passado e é, segundo revela a agência noticiosa, uma das mais proativas na União Europeia no que diz respeito à avaliação da conformidade da plataforma com o regime de privacidade de dados dos países membros.

No ano passado, por exemplo, a autoridade chegou a impor uma limitação temporária ao ChatGPT na Itália por supostas violações das regras de privacidade da UE. A OpenAI resolveu algumas questões e o serviço acabou sendo reativado.

Contudo, a autoridade disse que iria continuar as suas investigações e acabou concluindo

que há elementos que apontam para uma potencial violação da privacidade dos dados.