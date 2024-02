Google Maps vai receber mudanças consideráveis

O design do Google Maps permaneceu praticamente inalterado ao longo de vários anos, mas, ao que parece, a empresa está agora disposta a implementar algumas alterações significativas.

Entre essas mudanças estão as alterações na forma como os usuários buscam por direções. Ao realizar uma pesquisa por um local, a página de resultados é apresentada de maneira diferente, mantendo um pouco do fundo com o mapa para preservar o contexto necessário.

Outras alterações estão planejadas para as próximas atualizações, mas, no geral, o novo design foi concebido para proporcionar uma aparência menos confusa.

Essas mudanças estão sendo implementadas gradualmente nos diversos smartphones com sistema operacional Android, enquanto a disponibilidade para iOS ainda pode levar um pouco mais de tempo.

Pode ver as imagens com esta atualização na galeria acima.

