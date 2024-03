Vídeo mostra retorno 'triunfal' de foguete da SpaceX

A NASA e a SpaceX enviaram recentemente para o Espaço a Crew-8, uma missão que teve como objetivo levar quatro astronautas a juntarem-se à tripulação da Estação Espacial Internacional.

Esta missão foi realizada com o foguete Falcon 9 que, depois de se separar da cápsula tripulada Crew Dragon, ofereceu um verdadeiro espetáculo visual - permitindo ver o foguete envolvido em chamas enquanto fazia a reentrada na atmosfera.

Além do vídeo acima, o fotógrafo Michael Seeley também teve a oportunidade de captar uma imagem do momento e mereceu até um destaque no site Astronomy Picture of the Day da NASA.

© Michael Seeley

