Estimativas indicam que 'Helldivers II' já vendeu oito milhões de cópias

As últimas semanas foram palco de um fenômeno empolgante no mundo dos games: o estrondoso sucesso de "Helldivers II", um jogo online cooperativo disponível para PlayStation 5 e PC (Steam). O título superou as expectativas mais otimistas, alcançando números de vendas impressionantes.

Especula-se que "Helldivers II" já tenha ultrapassado a marca de cinco milhões de cópias vendidas, mas o analista Doug Creutz da TD Cowen, em entrevista à Bloomberg, eleva ainda mais essa estimativa, sugerindo que o jogo possa ter atingido a incrível marca de oito milhões de unidades comercializadas.

"Acreditamos que o jogo teve um desempenho muito acima das expectativas", afirma Creutz, evidenciando o impacto notável de "Helldivers II" no mercado.

Embora a PlayStation e a Arrowhead Game Studios, desenvolvedora do jogo, ainda não tenham divulgado números oficiais de vendas, o sucesso de "Helldivers II" no PC é inegável. Na plataforma Steam, o título atingiu um pico de 458.709 jogadores simultâneos e observa um crescimento consistente no número de jogadores a cada semana.

Evidentemente, "Helldivers II" se consolidou como um grande sucesso, conquistando milhões de jogadores em todo o mundo e consolidando seu lugar no cenário dos games como um título de destaque.

