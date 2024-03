Quase 20 anos depois, ‘World of Warcraft’ tem 7 milhões de jogadores

Em novembro de 2004, a Blizzard lançou oficialmente o "World of Warcraft", um jogo online que se tornou um dos mais reconhecidos do gênero e que, até 2024, mantém mais de sete milhões de assinantes.

Segundo o site IGN, o General Manager do "World of Warcraft", John Hight, revelou o número atualizado de assinantes durante o evento Game Developers Conference. Embora este número esteja abaixo dos 12 milhões de assinantes que o jogo alcançou em 2010, ainda é impressionante após quase 20 anos desde o lançamento.

Desde então, "World of Warcraft" recebeu nove expansões, e a Blizzard já confirmou estar trabalhando em três próximas expansões: "The War Within", "Midnight" e "The Last Titan", como parte de uma trilogia chamada "World Soul Saga".

É importante mencionar que, em 2019, a Blizzard lançou o "World of Warcraft Classic", que permite aos jogadores retornar à versão original do jogo online.













