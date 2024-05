Apple music revela os 10 melhores álbuns de todos os tempos; veja

A Apple Music finalizou nesta quarta-feira (22) a divulgação da sua lista com os 100 melhores álbuns da história da música, consagrando o aclamado "The Miseducation of Lauryn Hill", de Lauryn Hill, com a primeira posição.

A seleção, que teve início na semana passada, reúne nomes conhecidos e contemporâneos, como Beyoncé (10º) e Kendrick Lamar (7º), ao lado de lendas da música como Stevie Wonder (6º) e The Beatles (3º).

De acordo com a Apple Music, o álbum escolhido para o topo da lista, "The Miseducation of Lauryn Hill", teve um impacto "sísmico" na indústria musical, sendo considerado um marco na carreira da artista e uma obra que continua inspirando gerações de músicos.

