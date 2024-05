Computador durando mais? Dicas para evitar hábitos que o prejudicam

Ninguém gosta de trocar de computador com frequência, né? Por isso, a longevidade é um dos fatores mais importantes para os consumidores (e suas carteiras). Mas você sabia que a forma como você usa o computador pode ter um grande impacto na sua vida útil?

Dependendo dos seus hábitos e dos cuidados que você toma, seu computador pode continuar funcionando perfeitamente por muitos anos ou se tornar um frequentador assíduo das oficinas de reparo.

Pensando nisso, o site PCMag reuniu alguns hábitos que podem estar prejudicando o seu computador. Se você se identificar com algum deles, é hora de mudar para garantir que seu companheiro tecnológico dure mais!

1. Superaquecimento:

O grande vilão da vida útil do seu computador! Evite usá-lo em cima de superfícies macias (como cama ou cobertor), que bloqueiam as entradas de ar, e mantenha-o em ambientes frescos e ventilados.

2. Multitarefas em excesso:

Abrir muitos programas ao mesmo tempo sobrecarrega o processador e a memória RAM, gerando lentidão e travamentos frequentes.

3. Programas desatualizados:

Mantenha o sistema operacional e os softwares sempre atualizados para garantir segurança, correções de bugs e melhor desempenho.

4. Desinstalação incorreta de programas:

Remova programas apenas pela opção "desinstalar" dentro do próprio programa. Excluir pastas manualmente pode deixar arquivos residuais que prejudicam o sistema.

5. Download de arquivos de sites não confiáveis:

Cuidado com downloads de sites suspeitos! Eles podem conter vírus e malwares que danificam o seu computador.

6. Falta de limpeza interna:

Com o tempo, poeira e sujeira se acumulam dentro do computador, obstruindo as ventoinhas e elevando a temperatura. Faça limpezas periódicas com um técnico especializado.

7. Uso inadequado do disco rígido:

Lotação do disco rígido pode causar lentidão e travamentos. Mantenha pelo menos 20% de espaço livre para garantir o bom funcionamento do sistema.

8. Desligamentos abruptos:

Sempre desligue o computador pelas opções do sistema operacional para evitar perda de dados e danos ao disco rígido.

Seguindo essas dicas, você garante que seu computador dure mais, funcione melhor e te acompanhe por muitos anos!

