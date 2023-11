Doze restaurantes brasileiros estão entre os melhores do mundo em lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Doze restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo, segundo o La Liste deste ano. O ranking francês elege os melhores estabelecimentos com base em diversos guias, publicações e avaliações de clientes em 200 países.

Cada restaurante recebe notas de zero a cem na avaliação. O mais bem colocado do Brasil e da América Latina é A Casa do Porco, cozinha dos chefs Janaina e Jefferson Rueda em São Paulo, que já figura entre os melhores do mundo no 50 Best. A casa recebeu 97,5 pontos.

O paulistano Maní, da chef Helena Rizzo, recebeu 97 pontos. Do Rio de Janeiro, o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, totalizou 96 pontos. Completam a seleção o D.O.M., de Alex Atala (95), o carioca Oteque, de Alberto Landgraf (94), o Fasano de São Paulo (93,5), e o Oro, no Rio (91).

Outras casas paulistanas com pontuação abaixo dos 90 pontos também figuram na lista. São elas o extinto Ryo (79), Carlota (78,5), Jun Sakamoto (78), Nelita (76) e Président (76).

Além disso, a chef Tássia Magalhães, que comanda o italiano Nelita, foi eleita pelo La Liste como um dos novos talentos deste ano. Ela também está à frente do café Mag Market e do Riso.e.ria, todos em São Paulo.