'Sou um urso, achei que fosse uma gata', diz Claudia Leitte ao confundir fantasia

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma das atrações do segundo dia de Carnaval em Salvador, Claudia Leitte escolheu uma fantasia baseada em ursinhos de pelúcia para agitar os foliões.

A fantasia de Claudia tem detalhes em pelúcia e orelhas e botas em formato de urso. Na barriga, há ainda um detalhe que reproduz a barriga do animal.

Nos Stories do seu Instagram, Claudia mostrou a preparação e destacou a fantasia.

"Tá linda a maquiagem. Olha a orelha", diz a cantora, reproduzindo na sequência gestos felinos.

No vídeo, alguém lhe lembra que a fantasia é de um urso e Claudia brinca. "Ai, eu sou um urso, esqueci, achei que eu era uma gata".

Claudia se apresentou em uma estrutura no meio do público, semelhante a um carrossel.

