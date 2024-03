Salvador vai ganhar um Centro Cultural Banco do Brasil

MÔNICA BERGAMO (FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil e o Governo da Bahia vão assinar, no dia 22 deste mês, um acordo para a criação de um Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na capital do estado. O novo espaço ficará localizado no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, que passará por reformas de ampliação e modernização.

A unidade se tornará o quinto aparelho cultural do Banco do Brasil, que possui centros no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo e em Belo Horizonte. O CCBB Salvador-Bahia será o primeiro da região Nordeste.

"Vivemos um cenário em que o setor criativo é um importante formador de inovação econômica e social, com grande potencial para a geração de empregos e de fomento à economia", afirma a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

"Estamos contribuindo para que a produção cultural e o acesso à programação sejam ampliados e democratizados", acrescenta ela.

No ano passado, o Banco do Brasil diz ter investido mais de R$ 50 milhões nas programações culturais dos CCBBs, sendo R$ 14,7 milhões via Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.