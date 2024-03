História Hoje: Paul McCartney entra para o Hall da Fama do Rock

Com o anúncio do cantor e compositor Neil Young, o ex-Beatle Paul McCartney entrou para o Hall da Fama do Rock’n Roll em 15 de março de 1999. Em seu discurso na cerimônia realizada em Nova Iorque, o músico disse que não tinha nada preparado e que aquele momento era brilhante e triste.

“Eu adoraria que minha querida compartilhasse isso comigo. Ela queria isso.” Quando Paul recebeu a homenagem do Hall da Fama, faltava um mês para completar um ano da morte da esposa, Linda McCartney, em consequência de um câncer de mama, aos 35 anos, em abril de 1998.

Na continuação do agradecimento, Paul convidou a filha Stella para subir ao palco. A jovem vestia uma camiseta com um recado de que já estava passando da hora! O parceiro de composições John Lennon foi incluído como artista solo quatro anos antes.

Em conjunto, Os Beatles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock em 1988. Os integrantes George Harrison e Ringo Starr compareceram em nome da banda. Yoko Ono, Julian Lennon e Sean Lennon representaram John. Paul McCartney não foi à cerimônia e emitiu um comunicado justificando a ausência por “diferenças comerciais ainda existentes entre os Beatles” e que seria hipócrita se fingisse que estava tudo bem no palco.

A página do Hall da Fama destaca que a presença de Paul McCartney nas ondas de rádio tem sido contínua, desde as músicas que ele escreveu enquanto integrante dos Beatles, passando por seu trabalho solo e seus sucessos com Wings.

