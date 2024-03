Lollapalooza anuncia datas de 2025 e abertura das vendas de ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após o fim do Lollapalooza 2024, o festival anunciou as datas de sua edição de 2025. O evento vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A venda antecipada para os ingressos Lolla Pass, que garantem acesso aos três dias de evento, começam amanhã (26). O evento promete que serão os menores valores da próxima edição. A modalidade de ingresso também garante entrada prioritária nos dias de festival.

O ingresso para os três dias será vendido por R$1.840, com meia-entrada por R$ 920. O evento também oferece como opção a entrada social, por R$ 1.012, mediante a doação de R$ 40 à ONG Ação da Cidadania, dedicada ao combate à fome.

A venda vai acontecer através da plataforma Ticketmaster, que poderá ser acessada pelo site oficial do evento, e da bilheteria física, na Tokio Marine Hall, que abre de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados.