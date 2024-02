Wanessa Camargo sonha com cancelamento, lamenta ausência de vilões e palpita sobre final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 45, diz para Yasmin Brunet, 35, que sonhou com o cancelamento no BBB 24. "Fui até duas mulheres e perguntei se tinha doce vegano, elas falaram não e começaram, você está degradando sua vida, sua imagem. Você está indo ladeira abaixo", contou.

Yasmin tentou tranquilizar Wanessa sobre o suposto sinal. A artista já cogitava a possibilidade desde o ínicio de fevereiro, depois de um show da Gloria Groove.

Mais tarde, em uma conversa com Isabelle, 31, a cantora voltou a falar do pesadelo e lamentou a ausência de um antagonista na edição, "deveriam ter posto um vilão fácil", disse a celebridade.

"Percebo que esse elenco é formado de pessoas do povo, engraçadas e legais", falou Isabelle.

Wanessa afirmou para a sister estar satisfeita até onde chegou no reality. "Eu quero ir embora", disse. A artista repetiu a frase por algumas vezes ao longo do resto da festa.

A sister camarote acreditava que Davi, 21, era uma pessoa com "falhas de caráter grave" e por isso não merecia ser finalistas. Mas a volta do brother no último paredão fez ela repensar sobre si e sobre ele.

Inclusive, confessou durante a festa que Beatriz, 23, Davi e Isabelle serão o pódio da edição, "quer apostar?" Sugeriu, entre sorrisos, para a dançarina manauara.

A cantora também falou que admira Isabelle e quer a amizade dela fora do reality. Essa não foi a primeira vez que ela promete algo para um dos top 3.

Wanessa convidou Beatriz para um curso de massagem tântrica, depois do BBB, na última sexta-feira (16).

