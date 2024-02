MC Daniel recupera carro de R$ 700 mil após ser roubado no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Daniel, 24, conseguiu recuperar a sua Land Rover Defender, avaliada em R$ 700 mil na noite de ontem. O automóvel havia sido roubado na quarta-feira, 14, no Joá, no Rio de Janeiro.

No momento da abordagem, o carro era conduzido por seguranças do cantor. O funkeiro não estava presente no momento do assalto

Daniel foi as redes sociais pedir ajuda sobre informações do veículo. Ele ainda ofereceu uma recompensa caso devolvessem.

Essa é a terceira vez que roubam o funkeiro.

Alívio: "Existem coisas que não precisam entrar em detalhes, família, mas está tudo certo. Paulão (segurança) está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro"

Reflexão: "Não é questão de fama e dinheiro, não. Não tem nada a ver. Vai muito além disso, vai do carinho e consideração. Ajudo todo mundo, mano. Ajudo quem é carente, quem precisa estudar, quem tem algum sonho...".

Gente do bem: "Tenho certeza de que os caras devem mirar e focar nisso. Sou um cara que entro e saio de cabeça em qualquer favela do Brasil, em qualquer delegacia ou partido político. Não misturo as coisas, trabalho com música, com arte..."

Tudo em paz: "O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz".

