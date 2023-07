Homem mata casal, volta a local e mata socorrista que atendia vítimas no PR

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem matou a tiros três pessoas em São João do Ivaí (PR) na tarde do sábado (22). Dentre os mortos está o socorrista que foi ao local prestar atendimento às outras duas vítimas. As informações são da emissora local Catve, afiliada da TV Cultura.

A Polícia Militar informou que o autor dos disparos invadiu um imóvel e matou o casal neste sábado (22). Os moradores ouviram os barulhos dos tiros e chamaram a ambulância.

Após o socorrista chegar para prestar atendimento às vítimas baleadas, segundo a investigação, o homem teria voltado ao local e também atirado contra o profissional de saúde, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

