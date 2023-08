Após troca de tiros, suspeito morre durante tentativa de assalto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro homens tentaram assaltar nesta sexta-feira (11) uma agência do banco Sicoob em Biguaçu (SC) e fizeram clientes reféns por cerca de duas horas. Três suspeitos foram presos e um morreu após troca de tiros.

Dois policiais foram até o banco após perceberem uma movimentação estranha, segundo o delegado Anselmo Cruz, da Polícia Civil. Houve troca de tiros e um dos assaltantes morreu após ser atingido.

Os outros três homens voltaram para dentro da agência e fizeram clientes e funcionários reféns. Em questão de minutos, o local foi cercado pela Polícia Militar, em operação que envolveu até a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Na operação, os outros três assaltantes foram presos após confronto com os policiais. Todos os reféns foram liberados sem ferimentos.

A Polícia Científica dará início as investigações para analisar a dinâmica dos fatos, com o inquérito ficando a cargo da Polícia Civil.

O Sicoob lamentou, em nota, a tentativa de assalto. "O Sicoob lamenta o ocorrido na tarde desta sexta-feira (11) na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Enfatiza que o bem-estar dos funcionários e cooperados é de suma importância. Por esse motivo, prestou toda a assistência necessária e continua à disposição, em caso de necessidade".

O banco também diz estar "colaborando com as autoridades para que o caso seja solucionado o mais brevemente possível". Para os clientes que dependem da agência afetada, o banco informou que o ponto de atendimento será reaberto na terça-feira (15).

