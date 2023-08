Jovem morre ao colocar cabeça fora de ônibus para acenar a amigos

Uma jovem morreu depois de se ter inclinado na janela de um ônibus para acenar aos amigos e de ter batido com a cabeça num poste de cimento.

Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, ia a caminho de casa após um dia de aulas, quando a tragédia aconteceu.

Segundo o The Mirror, a menina ia sentada nos bancos traseiros do ônibus quando se decidiu levantar, para ir até à janela para acenar a um grupo de colegas, mas acabou batendo com a cabeça num poste, sofrendo ferimentos fatais na cabeça.

A tragédia aconteceu em Nova Friburgo, perto do Rio de Janeiro, quando a jovem vítima voltava para casa do Colégio Estadual Professor Carlos Cortes. Segundo a empresa Novafaol, o motorista parou o veículo depois de ter sido informado, por outros passageiros, do acontecido.

O motorista, que trabalha para a empresa há mais de 10 anos, informou as autoridades competentes e a equipe de gestão da empresa antes da chegada dos serviços de emergência médica.

Os paramédicos confirmaram a morte da jovem no local.