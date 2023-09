Homem é preso no interior do RJ por suspeita de torturar enteados

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta sexta-feira (1º) em Guapimirim, a 50 km do Rio de Janeiro, por suspeita de torturar os quatro enteados.

De acordo com a Polícia Civil do estado, o suspeito agrediu as crianças e fez com que elas comessem as próprias fezes e lambessem urina. Em depoimento, diz a polícia, ele confessou o crime e alegou "ter perdido a cabeça".

A instituição não indicou o advogado de defesa do suspeito, que está preso preventivamente.

O crime teria acontecido na última segunda-feira (28) e sido revelado pela avó materna das crianças, que registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a polícia, o motivo da tortura seria uma desobediência cometida pelas crianças na sexta-feira (25) anterior ao crime.

"No dia em questão, o autor proibiu as crianças de saírem de casa, mas foi desobedecido, o que lhe causou muita raiva", diz a corporação.

A mãe trabalha na capital fluminense de segunda a sexta-feira, motivo pelo qual costumava deixar os filhos com o padrasto. O suspeito esperou o término do fim de semana para se vingar da atitude dos enteados.

"Após sua companheira sair, o acusado acordou as crianças, trancou a porta do quarto, para evitar que corressem, fez elas ficarem nuas e começou a espancá-las com cabo de vassoura, até que este se quebrasse", informa a corporação.

"Em seguida, ele pegou um pedaço de madeira e continuou a espancar as crianças, chegando a quebrar dois dedos da mão de um menino de 9 anos, além de dar várias mordidas pelo corpo de outro, de 4 anos".

Com as agressões, as crianças defecaram e urinaram no cômodo, sendo obrigadas, em seguida, a comer e lamber as fezes e a urina até que o chão ficasse limpo.

As agressões foram descobertas pela avó, que desconfiou da ausência dos netos na escola. Segundo a polícia, ela foi até a casa, mas não pôde ver os netos, pois foi "barrada" pelo suspeito. "Ela o questionou sobre os ferimentos e ele teria alegado que as crianças haviam caído", informou a corporação.

Após insistir, a mulher conseguiu ir embora levando os netos para sua casa. Em seguida, registrou um boletim de ocorrência. Na delegacia, duas crianças, de 9 e 10 anos, confirmaram as agressões.

Já o suspeito teria justificado que perdeu a cabeça. Ele foi preso temporariamente pelo crime de tortura.

