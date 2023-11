Mulher de 56 nos é encontrada morta em motel de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 56 anos foi encontrada morta em um motel do município de Olímpia (SP), a 429 km da cidade de São Paulo.

A vítima foi localizada por volta das 1h12 desta sexta-feira (3), segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida. O nome dela não foi divulgado.

A mulher teria chegado ao motel acompanhado de um homem.

Câmeras de monitoramento do local gravaram um homem, que estaria junto com a mulher, saindo pelos fundos do estabelecimento.

Desconfiados, funcionários do estabelecimento, ao verem o homem fugir, arrombaram a porta do quarto, segundo informações do SBT. A vítima teria sido encontrada com travesseiros em cima do rosto. A suspeita é de que ela teria sido asfixiada.

O suspeito não foi localizado até o momento, esclareceu a SSP.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Barretos.

Leia Também: Polícia prende grupo acusado de aplicar 'golpe da sedução' na Vila Madalena, em SP