Incêndio em hospital obriga à retirada de 50 pacientes em Porto Alegre

Um incêndio no Hospital Independência, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, obrigou a retirada de 58 pessoas, entre as quais 50 doentes, nesta segunda-feira (11).

De acordo com o G1, alguns dos pacientes, que estavam acamados, foram colocados na via pública até poderem voltar ao hospital em segurança. Outros pacientes foram transportados para hospitais da cidade.

Dentro da unidade hospitalar ficaram cinco pacientes, entubados nos Cuidados Intensivos, onde os riscos de incêndio eram menores.

O fogo atingiu as unidades 4 e 5 do hospital, que abrigam pacientes que aguardam por cirurgia ou que estão em pós-operatório.

Uma hora depois do alerta, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, sem provocar feridos.

As autoridades investigam agora as causas do acidente.

