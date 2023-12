Rio Grande do Sul tem alerta de tempestade e ventos podem chegar a 100 km/h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parte mais ao sul do Rio Grande do Sul tem um aviso de tempestade e perigo válido até 12h desta segunda-feira (18). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e chance de queda de granizo.

A possibilidade de tempestade no Rio Grande do Sul é derivada do calor e da umidade somados a uma frente fria. Nos últimos meses, o estado foi atingido por intensas chuvas que causaram mortes, destruição e deixaram milhares de desabrigados.

Enquanto isso, as áreas mais ao norte e nordeste do estado, além do resto do Sul do país, passaram o domingo sob aviso de tempestade, com perigo potencial. O Inmet apontava possibilidade de ventos de 40 a 60 km/h.

Na madrugada deste domingo, a vizinha Argentina foi atingida por um forte temporal com intensas rajadas de vento que chegaram a ultrapassar os 100 km/h. Um avião pousado chegou a ser arrastado e houve pessoas feridas e mortas pelo país.

Segundo o MetSul, a Argentina experimentava altas temperaturas e a presença do chamado vento Zonda, quente e seco, e o qual pode ter fortes rajadas.

A frente fria que poderá afetar o Rio Grande do Sul nesta segunda passou pela Argentina e pelo Uruguai, causando temporais pelo caminho. A frente, porém, não deve avançar pelo Brasil.

