Professora morre baleada por engano após tiros em bar no Paraná

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma professora morreu baleada por engano em um bar em Santo Antônio da Platina (PR), no último sábado (6). Um homem também foi morto.

A mulher de 44 anos, estava ao lado do alvo do atirador, um homem de 32 anos. Os dois foram surpreendidos quando o suspeito desceu de um carro prata, vestido com balaclava e colete balístico, e realizou os disparos.

A professora foi atingida com um tiro e morreu no local. O homem foi morto com vários disparos. A Polícia Civil contou que o alvo tinha passagens criminais por roubo, tráfico de drogas e homicídio.

O suspeito ainda não foi localizado e será investigado por homicídio qualificado. Um carro, que teria sido usado na execução, foi encontrado incendiado na manhã deste domingo (7), contou a Polícia Civil.