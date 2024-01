Namorado faz homenagem a motociclista que morreu no Nordeste

A motociclista Rachel Nathalie de Souza Pereira, de 47 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-403, em Aracajú, no Ceará, na terça-feira (23). Ela estava em uma motocicleta quando colidiu contra um carro.

Rachel e seu companheiro, Claudio Mattos Júnior, estavam viajando pelo Nordeste do país quando o acidente aconteceu. Eles haviam saído do estado do Rio de Janeiro em 11 de janeiro.

Em uma publicação nas redes sociais, Claudio lamentou a morte da companheira. "Que Deus te receba com luz e aconchego, nunca vou te esquecer. Obrigado por sempre estar ao meu lado. Te amo pra sempre!", escreveu.

Rachel era uma motociclista experiente e apaixonada por viagens. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: "Vamos ali, e já voltamos!!! Mais umas férias, novos destinos, novas aventuras, mas com o mesmo amor desde 2014!".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou que a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Acaraú, está investigando o caso.

