Chuva causa uma morte e estragos em mais de 30 municípios em Santa Catarina

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A chuva forte que atinge Santa Catarina desde domingo (28) já provocou uma morte e estragos em mais de 30 municípios, segundo a Defesa Civil do estado.

A vítima é João Gustavo Barbosa Cândido, de 17 anos. O adolescente foi encontrado morto na madrugada desta segunda (29) no município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, um dos mais afetados pelo temporal. Ele estava desaparecido desde a tarde de domingo, quando andava de bicicleta.

Conforme testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros, o adolescente teria sido arrastado pela correnteza e submergiu. O município teve as ruas invadidas pela água devido à cheia do rio Imaruí.

A escola em que João Gustavo estudava e o governador de SC, Jorginho Mello (PL), lamentaram a morte do jovem em publicações nas redes sociais.

Outro município fortemente afetado é Jaraguá do Sul, na região norte de SC, onde no domingo choveu mais de 50 mm em menos de uma hora, provocando enxurradas repentinas de água e lama, que invadiram ruas e imóveis na cidade. Segundo a Defesa Civil, 40 pessoas estão desalojadas e ainda há pontos com risco de deslizamento.

Em Itapoá, no litoral norte do estado, 117 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

Embora a meteorologia aponte que o pior já passou, a Defesa Civil catarinense emitiu alertas com risco alto de "temporal com raios, rajadas de vento, alagamentos e risco de enxurradas" em diferentes regiões do centro até a costa catarinense válidos até o final da tarde desta segunda-feira.

Esses temporais, com chuva muito intensa por um curto período de tempo, ocorrem devido a uma formação semelhante a um ciclone, que está sobre o oceano Atlântico, em combinação ao calor e à umidade sobre o estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tem alerta amarelo, de "perigo potencial" de chuvas intensas no leste, em parte dos municípios da área central de SC, como a região de Lages, e na serra do Rio Grande do Sul, válido até as 21h desta segunda. As regiões em alerta ficam a oeste das mais afetadas desde domingo, como Jaraguá do Sul, Blumenau e a Grande Florianópolis.